Вы в своем уме? Байдена заклеймили позором за слова о душе и трансгендерах

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Байдена заклеймили позором за слова о душе и трансгендерах

Фото, видео: ТАСС / picture alliance Consolidated; 5-tv.ru

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Тем временем сами сексуальные меньшинства запланировали устроить в День Дурака марш возмездия.

В США разгорается новый скандал с участием трансгендеров. Джо Байден объявил, что трансперсоны формируют душу нации. Особенно издевательски его слова звучат в свете недавнего случая, когда трансгендер устроил стрельбу в американской школе, где погибли шесть человек. Поддержала президента и пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, заявив, что именно сексуальным меньшинствам сейчас надо уделить внимание.

«Наши сердца обращены к транс-сообществу, поскольку прямо сейчас они подвергаются нападкам», — заявила Жан-Пьер.

Вместе с этими заявлениями Белый дом объявил 31 марта Днем видимости трансгендерных людей с целью остановить дискриминацию. Но сексуальные меньшинства заявляют о своих правах самостоятельно. Они ворвались прямо в правительственные здания нескольких Штатов и призвали прекратить их притеснять. А уже 1 апреля, в День Дурака, пройдет марш возмездия трансгендеров.

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Вы в своем уме? Байдена заклеймили позором за слова о душе и трансгендерах

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