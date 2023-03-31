Недетские игры: Япония запретила экспорт игрушек в Россию

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Япония запретила ввозить в РФ детские велосипеды, пазлы и другие игрушки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Новые ограничения вступят в силу с 7 апреля. Какие товары под них подпадут?

Япония запретила экспортировать в Россию детские велосипеды, головоломки и пазлы, а также все игрушки, у которых есть колеса, в том числе игрушечные коляски, машинки, сборные модели и макеты. Об этом сообщили в министерстве экономики и торговли страны.

Новые ограничения вступят в силу с 7 апреля. Также с этого момента Токио перестанет поставлять в РФ компоненты для авиации и беспилотников, фототехнику и оптическое оборудование, авиационные и корабельные двигатели.

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