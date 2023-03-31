Старейший туроператор в России прекратил свое существование

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Российский туроператор «Солвекс» объявил о своем банкротстве

Старейший туроператор в России прекратил свое существование

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Обстановка в мире поспособствовала закрытию компании, существовавшей с 1993 года.

Один из самых известных и старейших туристических операторов в России «Солвекс» заявил о своем банкротстве и прекращении деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Оказалось, что «Солвекс» сильно задолжал перед своими клиентами и так и не смог выплатить все деньги.

Однако, по словам генерального директора компании Димитра Цонева, на закрытие повлияла обстановка в мире. Об этом он рассказал изданию RTN.

До этого Минэкономразвития РФ заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет, а в таких условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям нецелесообразно, считает Цонев.

«Солвекс» был основан в 1993 году. Основным направлением для компании была Болгария, однако она отправляла туристов в Грецию, на Кипр, в Израиль, Юго-Восточную Азию, Индию, Словакию, Финляндию, Венгрию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Ассоциации туроператоров России рассказали об особенностях выдачи шенгена.

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