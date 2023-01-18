В Ассоциации туроператоров России рассказали об особенностях выдачи шенгена

Россиянам практически перестали выдавать шенгенские визы сроком более одного года. Об этом сегодня сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Вывод сделали на основе опроса представителей отрасли. После отмены упрощенного визового режима европейские консульства в основном выдают разрешение на въезд только в конкретную страну строго на время поездки.

Более лояльные к нашим туристам — Италия и Франция — все еще выдают мультивизы, с ними можно поехать в другую страну шенгена, но максимум на полгода-год.