В Ассоциации туроператоров России рассказали об особенностях выдачи шенгена

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Россияне в основном могут получить лишь однократные визы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков ; 5-tv.ru

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Россиянам практически перестали выдавать шенгенские визы сроком более одного года. Об этом сегодня сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Вывод сделали на основе опроса представителей отрасли. После отмены упрощенного визового режима европейские консульства в основном выдают разрешение на въезд только в конкретную страну строго на время поездки.

Более лояльные к нашим туристам — Италия и Франция — все еще выдают мультивизы, с ними можно поехать в другую страну шенгена, но максимум на полгода-год.

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