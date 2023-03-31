В Петербург фура привезла 200 кг кокаина, спрятанного в фруктах

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Хорошо упакованный товар из Латинской Америки обнаружили оперативники.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В фуре с фруктами в Петербург привезли 200 килограммов кокаина из Латинской Америки. Партию наркотиков, которая на черном рынке стоит 800 миллионов рублей, изъяли полицейские. Ровные и хорошо упакованные брикеты с логотипами Rolls-Royce были спрятаны в тайниках по всему кузову.

Когда оперативники собрали все 200 упаковок, они заняли целый поддон. Двое задержанных полностью отрицают свою причастность к транспортировке незаконного груза. Однако у следователей уже собирается достаточное количество доказательств, сейчас они выявляют всех участников схемы и главное — грузополучателей.

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