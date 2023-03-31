«Отключить все»: ученый предрек смерть на Земле из-за искусственного интеллекта

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Ученый Юдковский: человечеству срочно нужно закрыть все системы искусственного интеллекта

«Отключить все»: ученый предрек смерть на Земле из-за искусственного интеллекта

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Эксперт рассказал о том, что отказ от таких технологий должен быть всемирным.

Американский ученый Элиезер Юдковский заявил, что всем необходимо отключить все системы искусственного интеллекта ради спасения человечества. Об этом он написал в колонке журнала Time.

В статье под названием «Недостаточно приостановить разработку ИИ. Нам нужно закрыть все это» исследователь говорит, что искусственный интеллект ни о чем не заботится.

«Многие исследователи, погруженные в эти проблемы, в том числе и я, ожидают, что наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ при любых обстоятельствах, отдаленно напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут», — заявил Юдковский.

Также эксперт добавил, что запрет на ИИ должен быть всемирным и бессрочным, в том числе для правительств и вооруженных сил.

К слову, Юдковский уже не раз упоминал об опасности ИИ. В одном из прошлых интервью он уверял, что искусственный интеллект может усилиться чрезвычайно быстро, однако в отличие от человека он имеет возможность это сделать. В качестве аналогии он привел в пример ядерный реактор при переходе его из нормального режима в закритический, когда начинает действовать положительная обратная связь. После такого перехода уже поздно что-то делать, уверяет ученый.

До этого основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потребовал остановить обучение нейросетей минимум на полгода.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как не стать жертвой искусственного интеллекта.

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