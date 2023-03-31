Мальчик выпил жидкость для мытья посуды в детском саду в Москве
Ребенок в детсаду Москвы выпил средство для посудомойки и попал в реанимацию
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel
Ребенок зашел на кухню в детсаду и решил попить из кружки, стоявшей на столе.
Маленький ребенок в Москве выпил в детском саду средство для посудомоечной машин, но остался жив. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
На данный момент известно, что 6-летний мальчик находится в реанимации в токсикологическом отделении.
По данным источника, мальчик просто зашел на кухню в детсаду и решил попить из кружки, стоявшей на столе.
«Внутри находилась жидкость для мытья посуды со щелочью. У ребенка мгновенно покраснели губы, он начал махать руками», — говорит источник.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как многодетная семья отравилась угарным газом, выжил только годовалый малыш.
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