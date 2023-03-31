Мальчик выпил жидкость для мытья посуды в детском саду в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Ребенок в детсаду Москвы выпил средство для посудомойки и попал в реанимацию

Мальчик выпил жидкость для мытья посуды в детском саду в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Ребенок зашел на кухню в детсаду и решил попить из кружки, стоявшей на столе.

Маленький ребенок в Москве выпил в детском саду средство для посудомоечной машин, но остался жив. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

На данный момент известно, что 6-летний мальчик находится в реанимации в токсикологическом отделении.

По данным источника, мальчик просто зашел на кухню в детсаду и решил попить из кружки, стоявшей на столе.

«Внутри находилась жидкость для мытья посуды со щелочью. У ребенка мгновенно покраснели губы, он начал махать руками», — говорит источник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как многодетная семья отравилась угарным газом, выжил только годовалый малыш.

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