Два пассажирских поезда сошли с рельсов на железной дороге в Швейцарии

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Иван Обухов
Иван Обухов 25

Есть пострадавшие.

Два пассажирских поезда сошли с рельсов на железной дороге в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi34

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Железнодорожная катастрофа произошла на северо-западе Швейцарии: с рельсов сошли два пассажирских поезда. В результате ЧП несколько человек получили травмы. Об этом стало известно 31 марта из сообщения, распространенного изданием 24 heures со ссылкой на кантонскую полицию.

Сообщается, что инциденты произошли в кантоне Берн в период с 16:30 до 17:00 (17:30–18:00 мск) в нескольких десятках километров друг от друга. Первый поезд сошел с рельсов между Люшерцем и Билем, а второй — вблизи Бюрен-цум-Хоф.

На местах ЧП работают экстренные службы. По имеющимся на текущий момент данным, поезда сошли с рельсов из-за штормового ветра.

Подробности уточняются.

 

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