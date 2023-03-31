Два пассажирских поезда сошли с рельсов на железной дороге в Швейцарии

Железнодорожная катастрофа произошла на северо-западе Швейцарии: с рельсов сошли два пассажирских поезда. В результате ЧП несколько человек получили травмы. Об этом стало известно 31 марта из сообщения, распространенного изданием 24 heures со ссылкой на кантонскую полицию.

Сообщается, что инциденты произошли в кантоне Берн в период с 16:30 до 17:00 (17:30–18:00 мск) в нескольких десятках километров друг от друга. Первый поезд сошел с рельсов между Люшерцем и Билем, а второй — вблизи Бюрен-цум-Хоф.

На местах ЧП работают экстренные службы. По имеющимся на текущий момент данным, поезда сошли с рельсов из-за штормового ветра.

Подробности уточняются.