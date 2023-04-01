Обратный эффект: диета может провоцировать преждевременное старение

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 36

Диетолог Дюваль предупредила о риске старения из-за голодной деты

Обратный эффект: диета может провоцировать преждевременное старение

Фото: www.globallookpress.com / john rowley

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В погоне за ошеломляющим результатом человек готов на крайние меры, а организм — нет.

Диета может обернуться для худеющего человека обратным эффектом — вместо стройности есть риски серьезно набрать вес, а вместе с этим — преждевременно постареть. Об этом предупредила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

В интервью радио Sputnik она пояснила, что речь идет о так называемой голодной диете. Такой подход к питанию не советует ни один квалифицированный специалист, но в погоне за быстрым, ошеломляющем результатом люди не боятся сидеть на одной воде. Как правило, это заканчивается серьезными срывами, и организм изнашивается раньше времени.

«Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него „бомбу“, которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы», — пояснила врач.

Людям, которые стремятся к долгосрочному результату в похудении, важно избегать подобных срывов. Поможет в этом как раз сбалансированная, сытая диета. Так человек убивает двух зайцев: получает отличный результат без всякого ущерба здоровью и молодости.

«В рационе должны быть все продукты, чтобы человек не чувствовал себя голодным. Тогда будет легче придерживаться определенного плана питания», — подчеркнула Дюваль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если лишний вес стоит на месте при похудении.

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