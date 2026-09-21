Более 3000 DDoS-атак: промежуточные итоги голосования

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Зарегистрированных нарушений — меньше сотой доли процента, при этом число зарубежных кибератак оказалось беспрецедентным.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Голосование на выборах в Государственную Думу завершилось с рекордным результатом. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии, общая явка избирателей превысила отметку в 56%.

Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. А вот зарегистрированных нарушений — меньше сотой доли процента. При этом беспрецедентным оказалось — число зарубежных кибер-атак.

За подведением итогов голосования следит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Больше 90 тысяч избирательных участков в России, 333 участка еще в 152 странах, свыше 111 миллионов граждан, которые могли отдать свой голос на парламентских выборах.

Конечно, все данные о голосах стекаются в Центральную избирательную комиссию в Москве, и первые цифры по выборам глава ведомства Элла Памфилова озвучила сразу после закрытия последнего избирательного участка в России.

В 20:02 по Москве уже было обработано 13,88% бюллетеней. Все цифры — на огромных экранах ЦИК. Отличительная особенность этих выборов — масштаб электронного голосования. Оно было доступно в 33 регионах страны. И особенно поразило иностранных наблюдателей.

«Это очень интересное дистанционное голосование, я могу сказать, когда мы были в штабе и увидели это внутри, я чувствовал себя как в космическом корабле», — рассказал международный наблюдатель из Сербии Боян Вулин.

На электронное голосование, а точнее на его срыв, было направлено большинство кибератак. В основном из-за границы.

«За период с начала голосования 18 сентября и до 20:00 сегодняшнего дня в общей сложности зафиксированы более трех тысяч волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры, в частности 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования», — сообщила Памфилова.

При этом явка на электронное голосование составила около 90% от всех зарегистрированных пользователей. Новороссия и Донбасс тоже показали рекордную явку, но уже очную. В ДНР, ЛНР и Запорожье — больше 80%. В Херсонской области — почти 75%. В выборах депутатов Госдумы регионы участвуют впервые.
«Наша область сравнительно недавно в составе РФ, и я считаю, что это очень почетно», — сказал местный житель Иван Пономарев.

Это несмотря на серьезное давление на членов избиркомов, многим из которых угрожали физической расправой.

«Запорожская область: по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий были обнаружены метки, предположительно сделанные пособниками ВСУ. А за этими метками вы сами понимаете, что стоит», — заявила Памфилова.

Общая явка, включая электронное голосование, побила рекорды всех предыдущих парламентских выборов, кроме 2011 года. И при этом абсолютный минимум зарегистрированных нарушений — меньше сотой доли процента. Предварительные итоги выборов ЦИК озвучит около полудня, а окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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