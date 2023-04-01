ТОП-9 способов узнать, что человек говорит неправду

Узнать, лжет человек или говорит правду, достаточно просто — утверждает эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова. В беседе с 5-tv.ru специалист перечислила ряд ключевых признаков, которые помогут даже неопытному человеку определить, насколько искренен с ним друг, партнер или коллега в данную секунду.

По мнению Светланы, для начала важно запомнить, что делать вывод лишь по одному движению руки или случайно произнесенному слову, не стоит. Максимально достоверный результат получится, если только оценивать поведение собеседника в динамике.

«Факторов определения лжи есть несколько. Но ключевые, которые мы должны заметить — это признаки стресса, которые не свойственны человеку в обсуждении вопроса», — отметила эксперт.

По мнению Пешеньковой, лжецу всегда присущи следующие поведенческие особенности: блуждающий взгляд, покраснение или побледнение кожи, постоянные прикосновения к себе, разного рода облизывания, увеличение или снижение дыхательной активности, жесты самоуспокоения (поглаживания себя), ковыряния или необходимость взять в руки какой-либо мелкий предмет (ручку, карандаш, ключи от машины).

«Если мы это видим, то понимаем, что, скорее всего, человек испытывает стресс при обсуждении вопроса. Но почему? Пока непонятно. Для этого нужно будет задавать дополнительные вопросы и, если человек все больше будет начинать испытывать стресс и также выдавать некоторые реакции не соответствия (например, он отвечает „Да“, но лицо говорит: „Нет“), то это один из факторов, который нам пригодится», — пояснила Светлана Пешенькова.

В заключение эксперт еще раз напомнила, что независимо от того, поняли вы сразу, что вам лгут, или не уверены в своих предположениях — важно оценивать поведения человека после длительного диалога. Так, вероятность ошибиться будет существенно ниже.

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