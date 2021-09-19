Любит или терпит? Как понять, что вы точно привлекаете партнера

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 225

Эксперт в области коммуникации Светлана Пешенькова уверена, что для этого важно знать один секрет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / TOMMY SEITER; 5-tv.ru

«Как определить, что вы нравитесь человеку?» — этот вопрос ежедневно задают себе миллионы людей. Но ответ на него найти не так-то просто. Виной всему — огромный спектр человеческих эмоций и отличительных особенностей поведения, за которыми очень просто скрыть истинные намерения или чувства.

С просьбой прояснить ситуацию и дать ценный совет сомневающимся 5-tv.ru обратился к эксперту в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлане Пешеньковой.

«Сразу скажу, что наша задача в данном случае — анализировать поведение человека в динамике. То есть мы не можем сделать вывод только по одному движению. Поэтому я предлагаю воспользоваться некой формулой для наблюдения, которая называется „стимул — обработка — реакция“», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Светлана пояснила, что этот метод расшифровки поведения партнера основан на том, чтобы начать наблюдать за человеком задолго до того, как вы лично появились перед ним. Так, первая реакция друга, коллеги или незнакомца на вас, как на раздражитель или «стимул», и покажет истинное отношение.

В частности, если вы попали в зону видимости человека, и он сразу начинает улыбаться, немного смущаться или стесняться, то будьте уверены — вы точно ему приятны.

«Представьте состояние детской влюбленности: когда вы видите то, что вам нравится, вы не можете сдержать положительных эмоций. Как это будет проявляться у конкретного человека? Нужно смотреть, исходя из особенностей его поведения», — отметила эксперт.

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