Сестра Ким Чен Ина указала на фатальную ошибку Зеленского в конфликте с РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Зеленский рискует своей страной в конфликте с Россией

Сестра Ким Чен Ина указала на фатальную ошибку Зеленского в конфликте с РФ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Ким Е Чжон предостерегла президента Украины от желания обладать ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский рискует своей страной в противостоянии с Россией. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

«Зеленский рискует своей страной, желая обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций», — цитирует сестру Ким Чен Ина Reuters.

По словам Ким Е Чжон, Зеленский совершает крупную ошибку, надеясь, что ядерный зонтик США «спасет Украину от России».

В январе Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет «стоять в одном окопе» с Россией, российской армией и народом, которые встали на защиту достоинства, чести, суверенитета и безопасности своей страны.

При этом политик назвала «гнусным шагом» решение США передать Украине танки, которые, по ее словам, «сгорят дотла и превратятся в металлолом перед мощью героической армии России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предрек киевскому режиму потерю Артемовска, которая станет поражением Украины и падением ее президента Владимира Зеленского.

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Сестра Ким Чен Ина указала на фатальную ошибку Зеленского в конфликте с РФ

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