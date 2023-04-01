Создатель ВКонтакте и Теlеgrаm Павел Дуров заявил о смене имени

Миллиардер признался, что неожиданное решение в какой-то мере связано с его помощником.

Бизнесмен и программист Павел Дуров сообщил, что сменил имя в своем французском паспорте. О причинах принятого решения предприниматель сообщил в посте, опубликованном на страничке в Telegram-канале.

Дуров признался, что к смене имени его подтолкнул помощник, который ровно год назад пошутил, что после того, как Дуров получил французское гражданство, ему следовало поменять фамилию на «Дю Ров».

Мужчины сначала громко смеялись, а потом взяли и заполнили форму на смену имени. Они решили остановиться на варианте «Пауль дю Роув».

Прошло немного времени, и Павел забыл, что вообще что-либо заполнял. Однако власти Франции успели рассмотреть его просьбу и вынесли положительный вердикт.

«Вспоминая тот день, когда принял это решение, всегда радуюсь, что помощник не сказал мне поменять инициалы в моем эмиратском паспорте. В противном случае вы бы читали этот пост в «Канале Аль-Дура», — пошутил Дуров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Дуров стал богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах.