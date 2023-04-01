«Проблема Линды»: крысы и люди всегда совершают одну и ту же логическую ошибку

Исследователи из Калифорнии сделали большое открытие. К чему это приведет?

Оказалось, что крысы всегда совершают одну и ту же логическую ошибку, что и люди. Исследование калифорнийских ученых опубликовано в журнале Psychonomic Bulletin and Review.

Согласно информации, было проведено два эксперимента, где грызунам предоставлялась возможность оценить вероятность некого события, а за это получить пищевое вознаграждение в виде шариков из сахара.

Сценарий был таков: звук + свет = награда и звук = награда. В итоге грызуны очень быстро поняли, что делать и постоянно получали лакомство.

А вот когда ученые закрыли свет и стали воспроизводить звуки, крысы начали угадывать, горит лампочка или нет, чтобы получить сахар. Согласно статистическим данным, чаще всего крысы считали, что лампочка горит, так как логически предполагали, что раз есть звук — значит есть и свет.

Оказалось, что у этого феномена есть название — «проблема Линды». Термин был разработан психологами, чтобы проиллюстрировать, как люди становятся жертвами логической ошибки.

Исходные данные: 31-летняя женщина по имени Линда не замужем, умна, специалист по философии. В студенческие годы интересовалась вопросами дискриминации и социальной справедливости. А теперь вопрос: логичнее, что Линда работает кассиром в магазине или является активисткой в феминистком движении? Практически все выбирают второй вариант, хотя это логически менее вероятно. Дело в том, что ответы людей зависят от того, какая картинка у них осталась в сознании об этой женщине.

А теперь ученые сделали серьезное открытие, что крысы совершают абсолютно такую же ошибку, как и люди. А это сразу опровергает устоявшуюся гипотезу о том, что «ошибка Линды» связана с особенностями языка, но не нашего сознания.

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