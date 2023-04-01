Привычка жениться: ТОП мужских имен, обладатели которых меняют жен как перчатки

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 76

Астролог рассказал, каких отношений стоит ожидать после заключения официального союза в зависимости от имени мужчины.

Фото, видео: Depositphotos / Goodluz; 5-tv.ru

Имена хранят в себе тайну характера людей, их истинное предназначение в этом мире и судьбу. Особой энергетикой обладают некоторые мужские имена. Они влияют на ситуацию с финансами, здоровьем и личной жизнью. Последнее наиболее ярко отражает истинную натуру некоторых представителей сильного пола, поэтому астролог Артемий Никара в беседе с 5-tv.ru рассказал о трех мужских именах, обладатели которых на своем жизненном пути меняют не одну жену.

«На первом месте это у нас Лев — это красивый обаятельны мужчина, очень любит внимание женщин, несмотря на это — налево не пойдет. Он собственник. Может иметь в своей жизни не один брак, но и с бывшими старается поддерживать теплые отношения», — поделился специалист.

Второе имя — Петр. Эти мужчины переполнены сексуальной энергетикой. Можно даже сказать, что она у них безгранична. Петру всегда не хватает секса, разнообразия полового акта. Именно поэтому они часто изменяют своим женам, находясь в постоянном поиске новых ощущений. Однако для них важно, чтобы женщина имела статус жены.

«Замыкает нашу тройку Тимофей — очень творческий человек искусства. Ему важно, чтобы рядом с ним всегда находилась муза. В бытовом плане — это не про него. Если его муза начинает не вдохновлять, раздражать, он, не раздумывая, женится на другой», — резюмировал Артемий Никара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-6 мужских имен, обладатели которых склонны к изменам.

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