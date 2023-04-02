МОК вновь изменил правила допуска россиян на международные соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) снова изменил правила допуска для российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Месяц назад, в феврале, МОК рекомендовал пускать в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна.

На этой неделе критерии «нейтральности» уточнили — выступать все-таки не смогут спортсмены, которые поддержали спецоперацию, не только словом и буквой «Z». Поддержкой считается даже членство в спортобществах «ЦСКА» и Динамо», а у нас 30% атлетов «с погонами».

Более того, введен самый дикий и необъяснимый запрет для России и Белоруссии на все командные виды спорта — футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, водной поло.

В Российском олимпийском комитете условия назвали неприемлемыми. В Белорусском отметили дискриминационный характер ограничений. Украинцы хотят большего, и пообещали бойкотировать те соревнования, куда росссийские спортсмены все-таки приедут, если приедут.

Москва окончательно не определилась — соглашаться на условия МОК или нет. Тем более, что и условия эти еще могут поменяться.

Самый важный вопрос по допуску на игры в Париже снова отложили, до июля.

Любопытно, что за допуск россиян и белоруссов выступают олимпийские комитеты стран Африки и Азии, они не против, чтобы и с национальной атрибутикой. Завершившийся в начале недели в Индии женский чемпионат мира по боксу порадовал и победами наших девушек, и триколорами, и гимном на награждении.

В общем, есть шанс не пролететь над Парижем. Только вопрос, а состоится ли сама Олимпиада? Франция продолжает бастовать против пенсионной реформы, манифестанты часто идут на жесткий контакт с полицией, да и силовики не церемонятся. Столица Франции за три недели забастовки мусорщиков погрузилась в хаос. На улицах скопилось примерно десять тысяч тонн отходов, что примерно равно весу Эйфелевой башни. Кстати, главная достопримечательность Франции, так же как и Лувр на этой неделе бастовали.

Олимпийские игры традиционно считаются временем примирения, поводом себя показать и на других посмотреть. Когда СССР впервые принимал Олимпиаду, в городах, где проходили соревнования выстроил идеологически чуждые «буржуазные оазисы», лишь бы гости были довольны. Бары, рестораны, Fanta, Coca-Cola, мир, дружба, жвачка.

В холле только что отстроенной гостиницы «Международная» в Москве тогда открылся первый японский ресторан. С поварами-японцами. Кухня прижилась, хоть до начала нулевых была эксклюзивной. Все-таки в идее есть что-то — палочками, да еще и в преимущественно в сыром виде воспринималась как экзотика. Но со временем «японскую кухню» русицировали — свежую рыбу заменили на мороженую, добавили вездесущий майонез, и допустили вилки и ложки на столы. Как итог — взрывной рост популярности и снижение требований.