DJ Smash написал новый гимн Перми к 300-летию города

Певец Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, сочинил к 300-летию Перми новый гимн города, который услышит публика уже в первой половине апреля. Ролик, где Ширман напел отрывок из гимна, опубликовал KP.RU.

«Снова солнце надо мной, возвращаюсь я домой. Город мой — ты мой талисман! С тобой всегда душа моя, любимая Пермь!» — напел музыкант.

Андрей Ширман родился и вырос в Перми. Над созданием композиции музыкант работал почти год. На разных стадиях он показывал песню губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Вместе они слушали, обсуждали и, если было необходимо, исправляли недочеты.

«Гимн готов полностью. Сейчас идет работа над анимированным видео формата лирик-видео, в котором будет акцент на слова по типу караоке, чтобы люди могли не только „смотреть“ песню», — рассказал музыкант в интервью ТАСС.

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