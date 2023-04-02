Замглавы МИД Украины послал к черту призвавших к миру с РФ немецких политиков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Экс-посол Незалежной в Германии Мельник снова отличился хамским поведением.

Замглавы МИД Украины послал к черту призвавших к миру с РФ немецких политиков

Фото: Michael Kappeler / ТАСС

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Замглавы МИД Украины Андрей Мельник резко отреагировал на письмо представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом содействовать завершению украинского конфликта путем переговоров.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — написал украинский дипломат в Twitter.

Мирную инициативу немецких политиков он назвал «маразматической» и заявил, что украинцы не приемлют подобных предложений.

Еще занимая должность посла Украины в ФРГ, Мельник прославился скандальными и грубыми заявлениями. В частности, он назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ приехать в Киев. Кроме того, Мельник резко обвинял немецкие власти в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам.

Одно из самых скандальных заявлений украинского дипломата прозвучало в эфире немецкого телеканала, когда он назвал пособника нацистов Степана Бандеру борцом за свободу и сравнил его с Робином Гудом.

Вызывающее и недипломатичное поведение Мельника вызывало раздражение у немцев. В итоге летом прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский отозвал его как посла из Германии, однако оставил на работе в МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле оценили белорусский и китайский планы перемирия на Украине, озвученными лидерами государств.

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