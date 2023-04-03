Россиян могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ

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На сегодняшний день без согласия собственников в жилье они могут войти в случае аварии.

Россиян могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ

Фото: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Собственников обяжут впускать в квартиры работников сферы ЖКХ. Они будут устанавливать и обслуживать умные счетчики. Как пишут «Известия», этот вопрос уже проработал Минстрой.

Для граждан, которые повторно откажутся пустить в свое жилье коммунальщиков — будет предусмотрен штраф.

Эксперты же говорят о рисках роста числа мошенничеств — в помещения под видом ресурсников могут проникнуть злоумышленники. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно продумать систему оповещения о предстоящих мероприятиях и ввести наказание за нарушение этих правил для ресурсоснабжающих организаций.

Согласно закону, сегодня, без согласия собственников, можно войти в квартиру только в случае аварий, и когда есть угроза жизни соседям.

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