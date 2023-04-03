Россиян могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ

Собственников обяжут впускать в квартиры работников сферы ЖКХ. Они будут устанавливать и обслуживать умные счетчики. Как пишут «Известия», этот вопрос уже проработал Минстрой.

Для граждан, которые повторно откажутся пустить в свое жилье коммунальщиков — будет предусмотрен штраф.

Эксперты же говорят о рисках роста числа мошенничеств — в помещения под видом ресурсников могут проникнуть злоумышленники. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно продумать систему оповещения о предстоящих мероприятиях и ввести наказание за нарушение этих правил для ресурсоснабжающих организаций.

Согласно закону, сегодня, без согласия собственников, можно войти в квартиру только в случае аварий, и когда есть угроза жизни соседям.