И играет, и поет: дочь Картунковой затмила родную мать талантами

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Рита Миронова
Рита Миронова 167

Дочь Ольги Картунковой затмила знаменитую мать своими талантами

И играет, и поет: дочь Картунковой затмила родную мать талантами

Фото: Кадр из сериала «Две девицы на мели», 20019-2021 г.

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Девушка хочет пойти по стопам матери.

Дочери актрисы Ольги Картунковой Виктории пророчат блестящую актерскую карьеру. По мнению поклонников звезды КВН, 24-летняя девушка может даже затмить родную мать. Но, помимо театра и кино, она увлекается еще и музыкой.

Звездная мама часто публикует на своей странице в социальных сетях видеозаписи, на которых ее дочь исполняет известные песни. В репертуаре Виктории уже есть несколько каверов.

«Прекрасно. Талантлива как мама»;

«Очень круто! Мама, можешь гордиться!»;

«Талантливая девушка! И есть в кого! Мамина гордость»;

«Супер! Видимо, талант по наследству», — писали интернет-пользователи под одной из публикаций.

24-летняя дочь Картунковой хочет пойти по стопам матери и стать актрисой 24-летняя дочь Картунковой хочет пойти по стопам матери и стать актрисой. Фото: Instagram* / karton_v_v

Но главная мечта Виктории все-таки связана с актерской деятельностью. Девушка хочет играть не только в комедийных кинолетнках, но и драмах. Сейчас наследница Картунковой учится в театральном вузе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внебрачный сын Валерия Золотухина заявил о желании стать таким же прекрасным актером, как отец.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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