И играет, и поет: дочь Картунковой затмила родную мать талантами
Дочь Ольги Картунковой затмила знаменитую мать своими талантами
Фото: Кадр из сериала «Две девицы на мели», 20019-2021 г.
Девушка хочет пойти по стопам матери.
Дочери актрисы Ольги Картунковой Виктории пророчат блестящую актерскую карьеру. По мнению поклонников звезды КВН, 24-летняя девушка может даже затмить родную мать. Но, помимо театра и кино, она увлекается еще и музыкой.
Звездная мама часто публикует на своей странице в социальных сетях видеозаписи, на которых ее дочь исполняет известные песни. В репертуаре Виктории уже есть несколько каверов.
«Прекрасно. Талантлива как мама»;
«Очень круто! Мама, можешь гордиться!»;
«Талантливая девушка! И есть в кого! Мамина гордость»;
«Супер! Видимо, талант по наследству», — писали интернет-пользователи под одной из публикаций.
24-летняя дочь Картунковой хочет пойти по стопам матери и стать актрисой.
Но главная мечта Виктории все-таки связана с актерской деятельностью. Девушка хочет играть не только в комедийных кинолетнках, но и драмах. Сейчас наследница Картунковой учится в театральном вузе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внебрачный сын Валерия Золотухина заявил о желании стать таким же прекрасным актером, как отец.
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