Прилучный пообещал выписаться из квартиры бывшей жены после судебного иска

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Рита Миронова
Рита Миронова 34

Актер Павел Прилучный намерен выписаться из квартиры экс-супруги Агаты Муцениеце

Прилучный пообещал выписаться из квартиры бывшей жены после судебного иска

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Дележка места жительства на севере Москвы началась только спустя два года после развода.

Стали известны подробности выписки Павла Прилучного из квартиры бывшей жены Агаты Муцениеце. Как стало известно МК, актер готов сделать это добровольно.

«Вопрос мог бы быть улажен на сегодняшнем заседании, но в документах, представленных стороной ответчика, обнаружились ошибки», — рассказал представитель Прилучного.

В суд бывшие супруги не явились. Следующее заседание назначено на 17 апреля.

О том, что Агата Муцениеце решила выселить бывшего мужа из московской квартиры, стало известно в феврале. Развелись супруги еще два года назад, но о дележке квадратных метров на севере Москвы Муцениеце задумалась только сейчас, когда у Прилучного вот-вот родится наследник от новой жены. По закону его могут прописать в квартире, где сейчас живет Агата.

Сейчас бывшие супруги смогли найти взаимопонимание и поддерживать нейтральное общение ради детей — Тимофея и Мии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Муцениеце пригласила женатого Прилучного посмотреть на нее в эротическом шоу.

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