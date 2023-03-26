Муцениеце пригласила женатого Прилучного посмотреть на нее в эротическом шоу

Актриса Агата Муцениеце приглашала бывшего мужа Павла Прилучного на свое кабаре-шоу, но он, очевидно, решил воздержаться. После скандального развода пары в 2020 году прошло немало времени, страсти утихли, актер женился, его супруга Зепюр Брутян ждет ребенка. Агата растит двоих детей от Павла, не препятствует их общению с новой семьей отца. Но забыть прошлые обиды у бывших пока, видимо, не получается.

Муцениеце в социальных сетях делилась с поклонниками, что готова дружить с бывшим. Это, мол, необходимо детям, которые до сих пор переживают из-за развода. Но Прилучный не пришел на дни рождения сына Тимофея и дочери Мии, которые организовала бывшая. Его мама тоже не ответила на приглашение. Ей, судя по всему, больше нравится новая невестка.

Агата Муцениеце дебютировала в необычном для себя амплуа, исполнив главную роль в спектакле «Абсолютно другая нага» столичного театра-кабаре CRAVE. Прежде эту роль играла Екатерина Варнава. Корреспонденты НТВ показали кадры шоу, в котором новая актриса без преувеличения блистала. На сцену после программы вышел Филипп Киркоров, чтобы лично поздравить ее с успехом. И не удержался — ухватился за аппетитные формы, которые Муцениеце полгода тренировала, чтобы выглядеть не хуже артистов эротического балета.

Актриса не только пела, танцевала и исполняла трюки на шесте, но и шутила. В ее стендапе то и дело фигурировал Прилучный. Юмор в основном крутился вокруг его мужского достоинства и слабых успехов на постельном поприще. Зал хохотал, герой скабрезных шуточек был занят своими делами. Интересно, насколько он оценил бы такую попытку бывшей разрядить обстановку в их напряженных отношениях?

Ранее в эксклюзивном материале 5-tv.ru сексолог объяснила, зачем на самом деле Агата Муцениеце выступает голышом в пикантном и вызывающем шоу.