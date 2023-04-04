Пропавший под Новосибирском восьмилетний мальчик найден мертвым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 177

Ребенка нашли спустя сутки после поисков.

Пропавший под Новосибирском восьмилетний мальчик найден мертвым

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В Новосибирской области закончилось трагедией история с пропавшим восьмилетним мальчиком. В ходе поисков ребенка обнаружили без признаков жизни. Печальное известие сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

В розыск ребенка объявили в минувший понедельник. Мальчик играл возле дома, но потом внезапно исчез. На поиски бросились местные жители и волонтеры. Что именно случилось с ребенком, пока точно неизвестно.

При этом как сообщила порталу НГС местная жительница, его тело было найдено в водоеме. Кроме того, в момент его гибели рядом находились еще два ребенка. В этом они сознались в ходе опроса местных детей.

«Они переходили речку не по мосту, а по льду. Сначала мальчики хотели скрыть этот факт, но позже «раскололись», — сказала женщина.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего 18-летняя жительница Новоалтайска утопила в раковине новорожденного сына.

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