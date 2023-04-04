«Каскадер»: рэпер Элвин Грей попал в ДТП во время съемок клипа и сломал ребра

Музыкант пока взял месяц на восстановление и перенес ближайшие концерты.

Рэпер Элвин Грей (Радик Юльякшин) попал в ДТП во время съемок своего нового видеоклипа на композицию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Музыкант показал момент аварии: на кадрах видно, как артист переворачивается на автомобиле и резко падает на левую руку. Итог: перелом двух ребер и ключицы.

«Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: «Каскадер», — пошутил знаменитость.

Также рэпер добавил, что пока решил перенести запланированные на апрель концерты. При этом все билеты остаются действительными. Исполнитель решил, что все-таки возьмет паузу на месяц на восстановление после таких серьезных травм.

Элвин Грей — звезда башкирской и татарской эстрады, за его творчеством и жизнью наблюдают почти 600 тысяч человек, а клипы на YouTube набирают миллионы просмотров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Элвин Грей рассказал о смерти отца.