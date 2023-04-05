«Матвиенко поставил меня перед фактом»: Маршал о своей новой песне «Речной вокзал»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 44

Композиция повествует о расстоянии, которое разделяет возлюбленных.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Игорь Матвиенко чуть ли не впихнул Александру Маршалу песню «Речной вокзал». Об этом последний рассказал на гала-концерте, посвященном первому финалу музыкального конкурса «Автора!»

«У меня, собственно говоря, не было выбора. Мы дружим с Игорем Матвиенко уже очень давно. И он меня поставил перед фактом. В хорошем смысле этого слова. Он сказал: «Слушай, есть песня, но выбирать уже не из чего, потому что все расхватали. Поверь мне, это то, что нужно», — поделился Маршал.

Музыкант доверился мнению своего товарища и не пожалел об этом, ведь песня собрала большое количество прослушиваний и попала в сердце русского человека. Певец рассказал, что записал композицию всего лишь за один день, немного видоизменив куплеты под себя.

По признанию автора музыки и слов Саши Соловьева, участвовавшего в музыкальном конкурсе Матвиенко, в роли исполнителя он как раз и видел Александра Маршала.

Более того, 20-летняя дочь Игоря Матвиенко после прослушивания песни назвала ее своим самым любимым произведением и даже призналась, что с удовольствием бы пела эту композицию в караоке.

«Действительно, наверное, Маршал может дать эту краску из 90-х, а сама песня современная. <...> Она пошла, потому что продюсеры уговорили артиста», — заключил Игорь Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Матвиенко поздравил новоиспеченную бабушку Славу.

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