В МИД РФ пообещали военно-технические меры после вступления Финляндии в НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

В заявлении говорится, что решение Финляндии в скором времени рассудит сама история.

В МИД РФ пообещали военно-технические меры после вступления Финляндии в НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Россия будет вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщает МИД РФ.

Какие-то конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах РФ будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

«Убеждены, что этот скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история», — заключили в МИД.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Об этом в социальной сети сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

К слову, в самой Финляндии многие опасаются, что после обретения нового статуса Республика перестанет быть мирной, Америка начнут использовать страну в корыстных целях, направленных против России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что будет с Финляндией после вступления в НАТО.

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В МИД РФ пообещали военно-технические меры после вступления Финляндии в НАТО

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