Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали из Москвы: «Полет нормальный»

Знаменитости использовали редкую возможность совместить приятное с полезным.

Актриса Елизавета Арзамасова и ее супруг тренер Илья Авербух поменяли шумную столичную жизнь на тихую загородную в Ленинградской области. К Финскому заливу влюбленные отправились ради того, чтобы восстановить силы и поправить здоровье, в чем им помогают сотрудники одного из местных пансионатов.

Подробностями пребывания там артистка периодически делится в соцсетях. Так, «папина дочка» уже похвасталась комфортабельным двухэтажным номером с видом на лес. Внутри не только комнаты, но и огромная столовая, и даже массажный кабинет.

Приятное знаменитая пара совмещает с полезным — обследование, капельницы, криокамера и другие медицинские процедуры, плюс прогулки на свежем воздухе и только здоровое питание.

«На улице зима. У Илюши была кислородная капсула, а я на капельницу после обеда. Полет пока нормальный», — делится с поклонниками актриса.

Поклонники в ответ оценили местные красоты и порадовались за влюбленных, ведь найти время на уединение паре в обычной жизни удается не так уж и часто: у Ильи — шоу, у Лизы — гастроли.

«Набирайтесь сил. Природа и любимый человек рядом — лучшее время для рефлекса»;

«На вас прямо хочется любоваться, как на картину»;

«Шикарна», — написали актрисе фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барановская и Аршавин отметили день рождения дочери за одним столом.