Момент падения мужчины с 19-го этажа в Воронеже попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео падения мужчины из окна 19-го этажа одной из многоэтажек Воронежа. На кадрах можно заметить, что к дому подъезжает машина спасателей в момент случившегося.

Мужчина приземлился на внедорожник. Судя по всему, именно благодаря припаркованному автомобилю он остался жив. Более того, при помощи спасателей он смог подняться на ноги, а затем, уже в скорой, начал петь медикам песни о любви.

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Сейчас пострадавший находится в нейрохирургическом отделении. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее 5-tv.ru уже делился подробностями этой истории. Как рассказывают очевидцы, мужчина страдал от неразделенной любви.