Летающие льдины: глыба упала с крыши на женщину в Ярославле

Местная жительница в этот момент направлялась на прием к стоматологу. Однако планы пришлось изменить.

Для жительницы Ярославля поход к стоматологу закончился встречей с травматологом. На нее упала глыба льда, когда по иронии судьбы она направлялась в поликлинику на улице Здоровья. Наледь свалилась с крыши, как только женщина вышла из подъезда. С ней были двое детей, но, к счастью, их почти не задело. А самой пострадавшей пришлось вызывать скорую.

Следственный комитет сейчас выясняет, кто должен был чистить этот участок.

За последние сутки в городе произошли десятки ЧП из-за схода снега с крыш, в том числе в центре города. По соцсетям разлетелись фотографии машин с выбитыми лобовыми стеклами и помятыми капотами и крышами.