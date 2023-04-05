Толпа сходила с ума: что происходило у суда в Нью-Йорке во время предъявления обвинений Трампу

По мнению политолога Брюса Маркса, этот судебный процесс, безусловно, на руку Джо Байдену.

Тяжелую технику сейчас впору стягивать на улицы Нью-Йорка. США вплотную приблизились к гражданской войне между сторонниками Трампа и Байдена. Экс-президент Штатов пережил, возможно, самый непродолжительный арест в истории своей страны. Он длился примерно один час. Все это время Трамп отрицал свою вину в суде на Манхэттене в известном деле с деньгами и порнозвездой, а толпа его соратников ждала на улице. Все подробности — у Яны Малдер из США.

«Внимание всей Америки приковано к этому зданию — окружного суда Манхэттена. Здесь очень много полиции, журналистов и протестующих. И сторонников Трампа. Непонятно, кого больше, потому что люди прибывают с каждой минутой», — рассказывает она.

Бывший президент покинул свой небоскреб, Trump Tower и выехал в суд кортежем из десяти лимузинов. Все ожидали, что он сделает хотя бы какое-то заявление для прессы, но этого не произошло. Трамп просто вылез из машины, помахал людям и зашел в здание.

«Публика здесь самая разношерстная. Что интересно, очень много сатириков — то есть людей, которые пришли сюда только, чтобы пошутить над происходящим», — рассказывает Малдер.

Дожидаясь новостей, толпа, кажется, начала сходить с ума: противники экс-лидера развернули огромный транспарант с надписью «Трамп все время врал». Героиня этого видео дала короткий комментарий. Говорит, была возмущена.

«Вина Трампа даже не доказана. Почему никто не осудил Хиллари Клинтон, которая скрыла рабочую переписку? Почему не предъявлены обвинения Нэнси Пелоси, которая стала миллионером, незаконно получая инсайдерскую информацию?» — рассказала участница митинга Джульетт Джуменаццо.

Согласные с ней сторонники Трампа подняли свой самодельный плакат. На лицевой стороне надпись, что прокуратура на зарплате у Сороса, на тыльной, что Сорос — сатанист. Рядом развевается флаг с лозунгом «Трамп или смерть». Тут же в двух шагах импровизированный митинг: «Афроамериканцы за Трампа».

Бывшего президента обвиняют в том, что в 2016 году он якобы заплатил порно-актрисе, чтобы та молчала о связи с ним. По версии следствия, таким образом политик нарушил правила ведения предвыборной кампании. Другие юристы говорят, что дело политически мотивированное. И если бы на скамье подсудимых был кто-то другой, то процесс вовсе бы не состоялся. По мнению экспертов, американским элитам выгодно свалить Трампа. А окружной прокурор еще и хочет сделать себе репутацию на этом деле.

«Этот судебный процесс, безусловно, на руку Джо Байдену. Если Трамп будет осужден, ему будет куда сложнее баллотироваться в президенты. И, конечно, не стоит забывать окружного прокурора Элвина Брэгга, поскольку именно он выдвинул обвинения. Если он добьется осуждения Трампа, то наверняка захочет этим воспользоваться. Ведь он, например, сможет баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Или замахнуться на кресло генерального прокурора Нью Йорка или губернатора. Или может даже сенатора штата», — сказал политолог Брюс Маркс.

После завершения заседания Трамп беспрепятственно покинул суд.