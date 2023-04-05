Тройной удар: как сокращение добычи нефти ОПЕК+ отразится на экономике США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 530

Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар

Тройной удар: как сокращение добычи нефти ОПЕК+ отразится на экономике США

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Вашингтон оказывается в невыгодном положении.

Энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, от чего Россия находится в выигрышном положении. Такое мнение выразила обозреватель британского издания The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

На днях по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что часть стран-экспортеров нефти, в том числе РФ, Саудовская Аравия и ОАЭ, сократят добычу нефти. Они договорились действовать согласно этому решению с мая по конец текущего года. Общее сокращение составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.

«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут», — заявила британский обозреватель.

Говоря о выигрышном положении России, Лоуфорд сослалась на доклад аналитика Бенджамина Хильгенштока. Тот посчитал, что доходы Москвы вырастут примерно на 2,7 миллиона долларов в год, если цены на сырую нефть возрастут на один доллар.

Обозреватель также подчеркнула, что «коллективный Запад» опоздал со своими санкциями на российское топливо. Ограничения были введены в конце 2022 года, но как только доходы Москвы начали снижаться, в дело вмешались партнеры из ОПЕК+ и восстановили баланс. Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции, заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия отказалась продавать нефть по навязанной Штатами цене.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.36
1.41 86.72
2.10
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

6:16
Дочь Пригожина о похудении после родов: «Одно решение — хирургия»
6:00
Работа гаубиц «Мста-С»: лучшее видео из зоны СВО за день
5:47
В Хабаровском крае фура слетела с моста в реку после столкновения с легковым пикапом
5:34
«Надо всегда поддерживать Родину»: Владимир Пресняков о патриотической позиции
5:15
Толпа сходила с ума: что происходило у суда в Нью-Йорке во время предъявления обвинений Трампу
4:51
Тройной удар: как сокращение добычи нефти ОПЕК+ отразится на экономике США

Сейчас читают

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
«Коверные клоуны Ермак и Ватанабэ»: летние Игры в Париже превращаются в бродячий цирк
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео