Cisco уничтожила оборудование почти на два миллиарда рублей из-за ухода из РФ 

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 миллиарда рублей

Cisco уничтожила оборудование почти на два миллиарда рублей из-за ухода из РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Компания утилизировала даже транспортные средства, офисную мебель и технику.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems в январе этого года уничтожил свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей из-за прекращения продаж. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказалась бухгалтерская отчетность одного из юрлиц Cisco в России — «Сиско системс».

Уточняется, что физическому уничтожению подверглись в основном запчасти, а также основные средства российского подразделения компании на один миллион рублей, включающие транспорт, офисную мебель и технику, и демонстрационное оборудование. Уничтожению подлежит также IT-оборудование и демо-образцы.

Отмечается, что решение об утилизации имущества в компании приняли еще в августе 2022 года из-за «прекращения продаж, приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России и невозможности реэкспорта».

Об уходе из России и Белоруссии Cisco официально объявила в июне прошлого года. При этом еще в марте компания прекратила продажи и предоставление услуг в обеих странах в связи со спецоперацией России на Украине.

Cisco Systems, Inc. — один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования со штаб-квартирой в Калифорнии, США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Microsoft разрешила россиянам скачивать и устанавливать на свои компьютеры Windows через полгода после объявления об уходе с российского рынка.

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