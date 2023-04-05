Пьяный мордобой: полет Алены Кравец в бизнес-классе завершился дракой на борту

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Рита Миронова
Рита Миронова 727

Во время полета Алены Кравец в Дубай на борту самолета произошла драка

Пьяный мордобой: полет Алены Кравец в бизнес-классе завершился дракой на борту

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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К певице настойчиво приставал пьяный пассажир из «эконома», и ситуацию пришлось решать самым безжалостным способом.

Полет певицы Алены Кравец на самолете завершился пьяной дракой. Подробностями необычного путешествия в Дубай артистка поделилась с dni.ru.

Кравец полетела не только отдыхать, но и работать: в расписании у нее были съемки в рекламе и выступление на концерте в качестве приглашенной звезды. Однако предвкушение предстоящих будней омрачил неприятный инцидент на борту бизнес-класса.

«Какой-то мужчина из „эконома“ заприметил меня и, едва борт набрал высоту, пришел знакомиться. Я отшила его, он исчез. Потом, видим — еще накатил и снова пришел. Уже с требованием дать номер телефона. Его отгоняли от меня и соседи, и бортпроводники», — рассказала Кравец.

Правда, мужчина и после этого не отстал. Под конец полета он вернулся совсем пьяный и снова стал лезть к артистке, а затем ударил мужчину, который попытался вмешаться. В итоге в салоне началась драка. В Дубае после приземления самолета дебошира увела полиция.

«А мне пришлось идти в участок свидетелем и провести там около полутора часов», — пожаловалась Кравец.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир рейса Москва — Магадан устроил дебош на борту.

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