Пассажирский автобус вспыхнул на ходу в Новосибирске

Пожар пришлось тушить и на трассе под Новосибирском, где прямо на ходу вспыхнул автобус. У него загорелся двигатель. В этот момент внутри салона находились 30 человек.

Водитель сразу дал по тормозам, выпустил людей и попытался сам сбить пламя при помощи огнетушителей, но возгорание оказалось слишком сильным. На кадрах видно, как из ПАЗа валит густой черный дым.

В результате с огнем справились прибывшие пожарные. Автобус выгорел дотла, к счастью, обошлось без пострадавших.