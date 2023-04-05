Пассажирский автобус вспыхнул на ходу в Новосибирске

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В момент ЧП внутри салона находились десятки пассажиров и водитель.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Пожар пришлось тушить и на трассе под Новосибирском, где прямо на ходу вспыхнул автобус. У него загорелся двигатель. В этот момент внутри салона находились 30 человек.

Водитель сразу дал по тормозам, выпустил людей и попытался сам сбить пламя при помощи огнетушителей, но возгорание оказалось слишком сильным. На кадрах видно, как из ПАЗа валит густой черный дым.

В результате с огнем справились прибывшие пожарные. Автобус выгорел дотла, к счастью, обошлось без пострадавших.

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