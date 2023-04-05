Путин указал послу Норвегии на негативные перемены в отношениях двух народов

Российский лидер напомнил, что отношения Норвегии и России долгое время формировались в конструктивном духе, однако теперь это в прошлом.

Сведение к минимуму двусторонних контактов России и Норвегии не отвечает интересам двух народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу Норвегии Роберту Квиле в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Российский лидер напомнил, что отношения Норвегии и России долгое время формировались в конструктивном духе с учетом общей границы. Кроме того, в 1944 году тысяча советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов, что также способствовало установлению добрососедских отношений и сотрудничества.

«Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов», — заключил Путин.

Владимир Путин выступает с объемной речью по внешней политике России на встрече с иностранными дипломатами в Кремле. На церемонию были приглашены представители 17 стран: США, Дании, Норвегии, Ирака, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Парагвая, Камбоджи, Гвинеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Норвегия перекрыла поставку продуктов для российских шахтеров на Шпицбергене в нарушение Парижского договора от 1920 года.