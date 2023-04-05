В ЕИСИ обсудили стратегию развития технологического суверенитета России

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Новая концепция уже представлена на рассмотрение правительства РФ.

В ЕИСИ обсудили стратегию развития технологического суверенитета России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Технологический суверенитет России становится все более полноценным. Первые шаги в этом направлении сегодня обсудили эксперты Института социальных исследований.

Правительству уже представлены концепция новой политики и план следующих действий. Авторы стратегии уверены, ее основой должна стать совместная работа государства, бизнеса и научного сообщества.

«Мы входим в такой этап развития, когда государство имеет невероятную волю в достижении технологического суверенитета. Поэтому в концепции ярко и четко обозначена роль государства», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

О значимости высоких технологий говорили сегодня и в Кремле. На встрече с послами президент рассказал об успешной реализации партнерских проектов в этой сфере с дружественными странами.

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