В ЕИСИ обсудили стратегию развития технологического суверенитета России

Технологический суверенитет России становится все более полноценным. Первые шаги в этом направлении сегодня обсудили эксперты Института социальных исследований.

Правительству уже представлены концепция новой политики и план следующих действий. Авторы стратегии уверены, ее основой должна стать совместная работа государства, бизнеса и научного сообщества.

«Мы входим в такой этап развития, когда государство имеет невероятную волю в достижении технологического суверенитета. Поэтому в концепции ярко и четко обозначена роль государства», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

О значимости высоких технологий говорили сегодня и в Кремле. На встрече с послами президент рассказал об успешной реализации партнерских проектов в этой сфере с дружественными странами.