Лишний игрок: ловкий попугай едва не сорвал футбольный матч в Португалии

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Попугай чуть не сорвал футбольный матч в Португалии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronald Wittek; 5-tv.ru

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Птицу пытались поймать курткой, но она была быстрее и проворнее.

Футбольный матч в Португалии неожиданно пришлось остановить. Все дело в лишнем игроке, который буквально выпорхнул на поле. Попугай Ара спокойно разгуливал между футболистами. Причем его окрас был схож с формой одной из команд.

Птицу пытались поймать при помощи куртки, но безрезультатно. Пернатый дважды оказывалась быстрее и проворнее. В конце концов футбол надоел попугаю, он немного покружил над стадионом и улетел.

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