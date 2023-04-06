Лишний игрок: ловкий попугай едва не сорвал футбольный матч в Португалии

Птицу пытались поймать курткой, но она была быстрее и проворнее.

Футбольный матч в Португалии неожиданно пришлось остановить. Все дело в лишнем игроке, который буквально выпорхнул на поле. Попугай Ара спокойно разгуливал между футболистами. Причем его окрас был схож с формой одной из команд.

Птицу пытались поймать при помощи куртки, но безрезультатно. Пернатый дважды оказывалась быстрее и проворнее. В конце концов футбол надоел попугаю, он немного покружил над стадионом и улетел.