Свадьбы не будет: дочь Успенской опровергла слухи о помолвке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 90 0

По словам Татьяны Плаксиной, ее молодой человек пока не решился на такой ответственный шаг.

Кто жених дочери Успенской

Фото: Instagram*/artemmoskvinart

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Дочь Любови Успенской опровергла слухи о помолвке с 22-летним искусствоведом

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опровергла информацию о помолвке с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Об этом она заявила в беседе с изданием Газета.ру.

«Информация ложная, мне пока еще никто не делал предложение», — заявила Плаксина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 36-летняя Татьяна якобы готовится выйти замуж за Москвина. Утверждалось, что предложение было сделано в гримерке после концерта, а организовать помолвку решила будущая теща.

Также сообщалось, что после свадьбы Плаксина якобы планировала взять двойную фамилию — Успенская-Москвина.

Сейчас молодые живут в особняке Любови Успенской. Ранее певица рассказала 5-tv.ru, что совершенно спокойно относится к совместному проживанию с дочерью и ее избранником. По словам артистки, в четырехэтажном доме достаточно места для всех.

Артем Москвин окончил искусствоведческий факультет МГУ и сейчас учится в аспирантуре. Кроме того, молодой человек помогает Плаксиной заниматься ее творческими проектами.

Пара познакомилась благодаря общему знакомому в одном из московских парков. Плаксина рассказывала, что симпатия к Артему появилась у нее с первого взгляда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская критиковала избранника дочери, однако причина оказалась неожиданной. Певицу смущал не возраст Москвина, а то, что он появился в жизни Татьяны слишком поздно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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