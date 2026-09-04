Девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москвы
Она несколько минут провела под водой, прежде чем ее обнаружили сотрудники банного комплекса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В бассейне общественной сауны в центре Москвы утонула 25-летняя девушка. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Все случилось в банном комплексе в Басманном районе. Девушка нырнула в воду, но на поверхность уже не всплыла. По предварительной информации, она провела несколько минут на дне бассейна.
Ее заметили сотрудники сауны, после чего они достали девушку из воды и попытались оказать ей первую помощь.
Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшую. Врачи констатировали ее смерть.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14-летний подросток погиб во время тренировки по гребле на реке Кубань в Краснодарском крае.
По данным следствия, ребенка допустили к занятию, хотя официально он не был зачислен в учреждение дополнительного образования. Также подростку не провели инструктаж по безопасности и не выдали спасательный жилет.
По факту гибели Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом стал 52-летний мужчина.
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