Девушка утонула в бассейне общественной сауны в центре Москвы

В бассейне общественной сауны в центре Москвы утонула 25-летняя девушка. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Все случилось в банном комплексе в Басманном районе. Девушка нырнула в воду, но на поверхность уже не всплыла. По предварительной информации, она провела несколько минут на дне бассейна.

Ее заметили сотрудники сауны, после чего они достали девушку из воды и попытались оказать ей первую помощь.

Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшую. Врачи констатировали ее смерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 14-летний подросток погиб во время тренировки по гребле на реке Кубань в Краснодарском крае.

По данным следствия, ребенка допустили к занятию, хотя официально он не был зачислен в учреждение дополнительного образования. Также подростку не провели инструктаж по безопасности и не выдали спасательный жилет.

По факту гибели Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом стал 52-летний мужчина.

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