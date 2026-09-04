«Я тревожная»: Анна Михайловская раскрыла имя и пол второго ребенка

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Актриса назвала себя жертвенной матерью.

Какого пола ребенок Анны Михайловской

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Анна Михайловская раскрыла имя и пол второго ребенка

Актриса Анна Михайловская, известная по роли в сериале «Молодежка», раскрыла имя и пол второго ребенка. Это мальчик по имени Степан. Соответствующее заявление она сделала в подкасте журналистки Ольги Кузьминой.

«Я очень тревожная и жертвенная мать. Всегда делаю для других намного больше, чем для себя. Кстати, сына назвала Степой. Теперь у меня Мироша и Степаша», — рассказала она.

Кроме того, Михайловская поделилась воспоминаниями о первых родах. По ее словам, они были сложнее, чем вторые — на восстановление понадобилось больше времени, а самочувствие было хуже. По словам артистки, с возрастом она пришла к мысли о необходимости принимать и любить себя в текущем моменте.

«Ты подарила этому миру новую жизнь», — подчеркнула Михайловская, обращаясь сама к себе.

Михайловская сообщила о рождении второго ребенка в июне. Она опубликовала фото, на котором сидит в машине, а на пассажирском кресле — младенец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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