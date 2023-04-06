Екатерина Гусева назвала главную проблему современности, и это ужасает

Люди стали эгоистичны. Такое мнение выразила актриса Екатерина Гусева на премьере комедии «Я хочу! Я буду!».

По признанию артистки, люди сейчас думают только о своей выгоде и интересах, забывая о чувствах других.

«Мне кажется, сейчас все думают только о себе, в этом проблема сегодняшнего времени. Я считаю, стоит заботиться друг о друге и любить друг друга, и думать не о себе, а о человеке, который рядом с тобой, необязательно родственник», — считает Гусева.

На своем примере актриса наглядно показала, как стоит заботиться об окружающих.

«Жарко вам, наверное? Душно? Тут все толкают, правда?» — проявила Гусева свое внимание к корреспонденту 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла премьера комедии «Я хочу! Я буду!». По сюжету преподавательница истории Надя жертвует своими интересами ради неблагодарного мужа, сына-разгильдяя и нелюбимой работы. Устав предавать себя, героиня решает поменять свою жизнь.