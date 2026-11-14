Лагучев признался в неожиданной проблеме, которая мешает его популярности

Певец Султан Лагучев рассказал о желании начать вести блог

Певец Султан Лагучев хотел бы заняться блогом, но пока не может найти подход к новому формату. Такое признание он сделал во время беседы с 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который проходил на сцене Live Арене.

«У меня нет вот такого двигателя, который меня перенесет в блог», — поделился артист.

Пока Лагучев ограничивается привычными публикациями о творчестве и выступлениях.

«У меня очень сухой контент», — подчеркнул исполнитель.

При этом артист настроен на долгую карьеру и не собирается расставаться с концертами даже в пожилом возрасте. Лагучев признался, что хотел бы встречать Новый год на работе и продолжать петь для своей публики как минимум до 80 лет.

«Надеюсь, до 80 лет как минимум я буду праздновать Новый год на работе, исполнять для своих слушателей, которые собрались на Новый год, чтобы послушать меня», — заявил певец.

Ранее певец Султан Лагучев также прокомментировал сравнения с Анной Asti (настоящая фамилия — Дзюба. — Прим. Ред.) в беседе с актером и ведущим музыкального шоу Стасом Ярушиным.

Ярушин заметил, что Анна поет о женских переживаниях, тогда как Лагучев представляет в творчестве мужской взгляд на отношения. Певец согласился с таким сравнением и даже допустил, что их «две вселенные» могли бы однажды встретиться на сцене.

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