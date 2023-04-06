Протестующие во Франции подожгли любимый ресторан Макрона

Во Франции — всеобщая забастовка и массовые протесты, которые уже охватили все крупные города. В Лионе и Тулузе демонстранты перекрывают крупнейшие магистрали, в Марселе блокируют офисы крупнейших компаний. В Париже толпа перекрыла подступы к аэропорту Шарль-де-Голль, проехать к терминалам физически невозможно.

В столице две больших группы манифестантов собираются перед зданием парламента, а также возле Елисейского дворца — где резиденция Макрона. Пока полиции удается сдерживать толпу — в город заранее стянули четыре тысячи с лишним стражей порядка. В ряде городов уже начались столкновения. В Нанте полицию забрасывают камнями. В городе Ренн на северо-западе страны полицейские разгоняют демонстрантов слезоточивым газом.

Разъяренные толпы порой не контролируют себя. Например, несколько часов назад протестующие подожгли любимый ресторан Макрона, где тот в 2017 году праздновал свою победу на выборах. Говорят, хоть какая-то компенсация за наплевательское поведение.