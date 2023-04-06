Протестующие во Франции подожгли любимый ресторан Макрона

Эфирная новость 8

Президент иностранного государства даже не думает разгонять дебоширов. Понимает, что претензии обоснованы?

Фото, видео: Reuters / SARAH MEYSSONNIER; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Во Франции — всеобщая забастовка и массовые протесты, которые уже охватили все крупные города. В Лионе и Тулузе демонстранты перекрывают крупнейшие магистрали, в Марселе блокируют офисы крупнейших компаний. В Париже толпа перекрыла подступы к аэропорту Шарль-де-Голль, проехать к терминалам физически невозможно.

В столице две больших группы манифестантов собираются перед зданием парламента, а также возле Елисейского дворца — где резиденция Макрона. Пока полиции удается сдерживать толпу — в город заранее стянули четыре тысячи с лишним стражей порядка. В ряде городов уже начались столкновения. В Нанте полицию забрасывают камнями. В городе Ренн на северо-западе страны полицейские разгоняют демонстрантов слезоточивым газом.

Разъяренные толпы порой не контролируют себя. Например, несколько часов назад протестующие подожгли любимый ресторан Макрона, где тот в 2017 году праздновал свою победу на выборах. Говорят, хоть какая-то компенсация за наплевательское поведение.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
80.67
1.17 88.13
1.03
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

20:46
Протестующие во Франции подожгли любимый ресторан Макрона
20:35
Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам за госизмену
20:26
Лукашенко завил о достигнутых договоренностях с Путиным по всем вопросам
20:19
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге
20:12
Почему нельзя ни пить, ни есть перед наркозом — ответ врача
20:01
Венсана Касселя подозревают в разрыве с Тиной Кунаки

Сейчас читают

«Страшно смотреть»: исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
Старший лейтенант армии ДНР раскрыл основные методы ведения боев ВСУ
«Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео