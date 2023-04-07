Последние приготовления идут к фестивалю по художественной гимнастике «Алина»

Сотни спортсменок со всей страны приехали в Сочи на Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики «Алина». Это прекрасная возможность увидеть как самых талантливых и перспективных, так и звезд этого вида спорта. Главная тема — культурное достояние России. Поэтому и выступления будут посвящены нашим художникам и композиторам. Обозреватель «Известий» Александр Мостославский рассказал о подготовке к фестивалю.

Тонны профессионального оборудования, десятки специалистов и круглосуточные монтажные работы! Одним словом, все как обычно — перед открытием Международного детского благотворительного фестиваля художественной гимнастики «Алина», который в этом году пройдет в Сочи.

«Подготовка к фестивалю заняла порядка двух месяцев. Это придумка сценографии, придумка световой партитуры — как это будет в шоу, проектировка, логистика. Работа была проделана большая, но все еще впереди!» — говорит технический директор фестиваля Георгиц Нечунеев.

Те, кто скоро будут блистать на этом ковре — сейчас оттачивают последние нюансы своих выступлений в соседнем зале. Уникальные возможности Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» позволяют организовать концертную площадку мирового уровня, не прерывая тренировок, репетиций и плановых спортивных сборов. На этот раз, в числе гостей в Академии — китайские спортсменки. Они не только получают уроки мастерства от российских тренеров, но и готовятся к участию в фестивале.

«Мне так все тут понравилось, что я хотела бы остаться в Сочи!» — признается ученица школы гимнастики Zhong Ling Чая Джанг.

«Здесь прекрасная обстановка и условия! Мы счастливы тут находится. Мы живем, едим, тренируемся и отдыхаем в одном месте. Для сравнения, у нас в Китае, чтобы попасть на тренировку — детям нужно тратить один-два часа только на дорогу», — говорит тренер школы гимнастики Zhong Ling Диндинг Джоу.

Номер «Байкал» с китайскими гимнастками ставит Наталья Белугина — она ветеран фестиваля «Алина»! На ее счету десятки постановок. На этот раз задача не из простых — объединить в одном номере российских спортсменок из Новосибирска и гимнасток из Поднебесной.

«Они исполнительные. Они очень исполнительные. И сами девочки, и сами тренеры. Ты им говоришь что-то, мне кажется они потом и на улице репетируют, и в зале, и в гостинице. Они такие», — поделилась мастер спорта по художественной гимнастике, тренер, хореограф Наталья Белугина.

«На нынешнем фестивале „Алина“ зрители увидят 13 новых уникальных номеров в которых задействованы дети из 25 российских городов, а также из Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана. Главная тема фестиваля — культурное достояние России, созданное многонациональным народом нашей страны», — рассказывает обозреватель.

Легендарные сестры Аверины тоже готовятся выступить на фестивале «Алина». Их номер «Русский Авангард» посвящен творчеству Казимира Малевича. Автор этой постановки — хореограф сборной России Ирина Зеновка — придумала для Дины и Арины уникальные костюмы-трансформеры.

Это многофункциональное платье, которое тянется. Оно может быть длинным, может быть коротким, может быть с рукавами, может быть без рукавов. Как угодно можно его надеть, любые фигуры, например, у нас сначала «портрет без лица». У нас красный квадрат и синий квадрат! Это прямо настоящее искусство!», — рассказывают сестры Аверины.

Кстати, обо всем, что сейчас происходит в Академии — можно узнать изTelegram-канала «Небесная грация»! Тут подробно и практически в режиме реального времени — об участниках фестиваля и сборов, знаменитых гостях, прославленных тренерах и легендарных спортсменах.

Перед началом открытия этого спортивного праздника репетиции по десять часов в день. Мелочей нет, отрабатывают каждую деталь, каждый элемент — до эталона. Не покидает тренировочного зала и основатель фестиваля Алина Кабаева, помогая советом, поддерживая участников и корректируя буквально каждый номер.

«Эти дети, они у тебя в ряд стоят и хлопают — пусть смотрят в сторону акробатической дорожки. Потом берет девочка обруч и делает», — говорит олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

А эта композиция называется «Девятый вал» — посвящена гению Ивана Айвазовского. Автор постановки, заслуженный тренер России Екатерина Сиротина признается, что настолько вжилась в образ, что крик чаек и шум моря слышит теперь даже во сне!

«Мы оживляем картину Айвазовского. Это непростая задача. Ветер, небо, море, брызги, чайки, дельфины. Вот все, что есть в море. Все, что Айвазовский видел, когда он рисовал картину: все, что сверху, все, что глубоко. Вот это все мы должны показать!» — говорит заслуженный тренер России, старший тренер юниорского состава сборной команды России, режиссер, хореограф, постановщик Екатерина Сиротина.

В «Вальсе цветов» под музыку Чайковского кружится сразу более полусотни юных гимнасток! Постановщик Сания Глызина говорит, что в этом номере, каждая девочка для нее неповторимый цветок в прямом и переносном смысле!

«Сюда обычные дети не приезжают. Сюда уже талантливые приезжают. И если их отобрали, то значит они уже те дети, которые могут включиться в любой процесс быстро, то есть они должны быть высоко координированными, они должны быть красивыми, фактурными. Быстро схватывать материал, иметь красивые лица красивую душу, потому что без внутреннего содержания бесполезно что-либо от них добиваться!» — говорит заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Мира и Европы в групповых упражнениях Сания Глызина.

На нынешний фестиваль в Академию «Небесная грация» приехали сотни спортсменок со всей страны! Как говорит Алина Кабаева — это прекрасная возможность увидеть самых талантливых и перспективных гимнасток России! Олимпийская чемпионка лично провела контрольную тренировку, в которой приняли участие 50 гимнасток. Лучшие из них уже совсем скоро получат приглашение бесплатно поучится в Академии «Небесная Грация».

«Вы большие молодцы, мы будем вас в дальнейшем потом приглашать на сборы. Это только первые шаги к успеху вы делаете. Причем я вас уверяю, если у вас и в спорте есть дисциплина — и в жизни это поможет. И в жизни у вас будет все тоже хорошо. Всех обнимаю, целую, спасибо большое!» — сказала Алина Кабаева.