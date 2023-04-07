«Когда замуж-то?» — Барановская призналась, как подходит к выбору партнера

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77

Юлия Барановская не скрывает возлюбленного от своих детей

«Когда замуж-то?» — Барановская призналась, как подходит к выбору партнера

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая признается, что подходит к выбору будущего возлюбленного основательно.

Телеведущая Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным тщательно скрывает свою личную жизнь. Но, как говорит она сама, на новые отношения у знаменитости сейчас нет времени. Однако, если оно появится, то обо всем первыми узнают дети, от которых мама старается ничего не скрывать.

«Дети в курсе моей личной жизни — от них ничего не скроешь», — заявила Барановская в интервью deti.mail.ru, признавшись, что на данный момент пока им «знать не о чем».

Между тем телеведущая не скрывает, что хотела бы еще раз стать мамой, несмотря на наличие уже троих детей, которые периодически задают вопрос: «Мам, ну когда замуж-то?» Но кандидата пока нет, а рожать для себя она не хочет — «у ребенка должны быть и мама, и папа». Барановская отмечает, что подходит к выбору идеального мужа и отца своих детей основательно.

«Когда кто-то появится, представлю его детям только после того, как пойму, что могу уверенно сказать им: „Это мой будущий муж“. Просто сама встречаться не умею — мне надо, чтобы сразу все серьезно: ЗАГС, семья, дети», — пояснила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин воссоединились впервые за долгие годы, а поводом послужил день рождения их общей дочери Яны.

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