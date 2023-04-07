«Туда, где тепло»: футболист Кержаков назвал причины отъезда из России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44

Александр Кержаков признался, что покинул Россию из-за обстановки в стране

«Туда, где тепло»: футболист Кержаков назвал причины отъезда из России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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К слову, побегом отъезд из семьи за границу он не считает.

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, почему он принял решение оставить родину в сентябре прошлого года. При этом он не считает поступок своей семьи побегом или эмиграцией.

«Мы просто поехали. Просто была возможность уехать. <…> Мы понимали, что в данной сложившейся ситуации нам просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать — просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко», — заявил спортсмен.

Кержаков и его супруга Мария Голова испытывают страх от происходящего в мире и стране. По его словам, он не мог читать новости и осознавать масштабность всех событий.

«Мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали: „Какое твое самое главное желание?“ Единственное, что я просил — чтобы не было войны. В мире вообще», — поделился своими мыслями и ощущениями футболист в разговоре с sports.ru.

В заключение Кержаков добавил, что никогда не поймет того, что происходит сегодня «в таком современном и прогрессивном обществе».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова не получает на сына даже прожиточного минимума (около 14 тысяч рублей), хотя эта сумма определена решением суда.

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