«За высокие показатели»: Южный округ Росгвардии удостоен ордена Жукова

Бойцы нацгвардии были отмечены за мужество и самоотверженность.

Южный военный округ Росгвардии, отметивший в этом году 30-летие, удостоен ордена Жукова. Награду вручил глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в ходе своей рабочей поездки в Ростов-на-Дону, передает пресс-служба ведомства.

Указ о присуждении ордена подписал президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2022 года.

«… за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами этого объединения в ходе выполнения служебно-боевых задач, и за высокие показатели в боевой подготовке», — отмечается в сообщении.

Золотов отметил, что данная награда — это объективное признание высоких ратных заслуг всех поколений солдат ЮВО Росгвардии.

В торжественной церемонии в том числе принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров, командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецназовцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в одном из населенных пунктов в ЛНР.