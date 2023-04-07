«За высокие показатели»: Южный округ Росгвардии удостоен ордена Жукова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44

Виктор Золотов вручил орден Жукова Южному округу Росгвардии

Фото, видео: Фомичев Михаил / ТАСС; Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Бойцы нацгвардии были отмечены за мужество и самоотверженность.

Южный военный округ Росгвардии, отметивший в этом году 30-летие, удостоен ордена Жукова. Награду вручил глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в ходе своей рабочей поездки в Ростов-на-Дону, передает пресс-служба ведомства.

Указ о присуждении ордена подписал президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2022 года.

«… за мужество и самоотверженность, проявленные росгвардейцами этого объединения в ходе выполнения служебно-боевых задач, и за высокие показатели в боевой подготовке», — отмечается в сообщении.

Золотов отметил, что данная награда — это объективное признание высоких ратных заслуг всех поколений солдат ЮВО Росгвардии.

В торжественной церемонии в том числе принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров, командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Бойко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецназовцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами в одном из населенных пунктов в ЛНР.

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