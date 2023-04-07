По инициативе Еревана состоялся разговор Путина и Пашиняна

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Стороны обсудили «некоторые актуальные темы двусторонних отношений».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявили в Кремле. Сообщается, что инициатором общения стала армянская сторона.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. И подтвердили важность обеспечения подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. Также затронуты «некоторые актуальные темы двусторонних отношений».

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