Пашинян против газового апокалипсиса: что сказал премьер

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Вопрос о стоимости энергоресурсов остается открытым, но власти Армении пока не видят оснований для драматичных прогнозов.

Цены на российкий газ для Армении — что заявляет Пашинян

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против «апокалиптических сценариев» в дискуссии о возможном подорожании газа из России. Об этом сообщает Armenpress.

«Когда возникнет необходимость регулировать цену — будем ее регулировать, необходимости не будет — не будем», — приводит агентство слова премьер-министра, сказанные на брифинге после заседания правительства.

Пашинян подчеркнул, что страна демонстрирует стабильное развитие, а решения по разным вопросам будут приниматься исходя из потребностей.

Накануне глава Центробанка Армении Мартин Галстян заявил, что рост цен на газ со стороны России не вписывается в запланированные сценарии и является для Еревана очень нежелательным. Он также отметил увеличение числа граждан, ожидающих более высокой инфляции в этом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посещает курсы русского языка в академии управления. Также он отметил, что изучать можно и другие языки — японский, испанский, китайский или немецкий. На саммите ШОС+ в Бишкеке армянский премьер выступил на родном языке. Это стало первым случаем, когда Пашинян использовал родной язык для выступления на мероприятии подобного формата.

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